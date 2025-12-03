La ONGD ilicitana Toubabs Team organiza este viernes un taller de pastelería navideña saludable con Fran Castell

Fran Castell está considerado uno de los mejores maestros pasteleros de España. Además, es miembro cooperante de la ONGD ilicitana Toubabs Team que desarrolla diferentes proyectos solidarios en Senegal. Con el triple objetivo de difundir el trabajo de esta entidad, recaudar fondos y ayudarnos a disfrutar de los dulces navideños en un formato más saludable, ha organizado junto a Coquere Food Studio, una taller de pastelería navideña que tendrá lugar este viernes a las 17:30 horas.

En esta entrevista nos habla de Toubabs Team, de su trabajo en esta ONGD y de cómo podemos disfrutar de una Navidad saludable sin renunciar a los dulces tradicionales.