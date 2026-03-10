LIBROS

'Cuando todo acaba', la tercera novela del periodista Mario Abril que pone el foco en la reconciliación personal y la libertad de amar

El periodista ilicitano narra una historia de vivencias, dolor y superación a través del regreso del protagonista de la novela al pueblo del que salió a causa de la incomprensión y los prejuicios

Mayte Vilaseca

Elche |

Mario Abril, periodista y escritor ilicitano, acaba de presentar su tercera novela. Se trata de 'Cuando todo acaba', cuyo argumento arranca con el regreso de Xavier, el protagonista de la novela, a su pequeño pueblo natal para visitar a su madre. A partir de ahí, el autor nos guía por los sentimientos, el dolor y la redención, en un ambiente cerrado y cargado de estereotipos y tópicos sobre el amor, el deseo y las relaciones personales.

En esta entrevista, Mario Abril habla abiertamente sobre homosexualidad, respeto y derechos individuales y también sobre la lucha del movimiento LGTB contra los prejuicios.

