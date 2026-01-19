Las comarcas del Vinalopó en Fitur 2026: Elche lleva trozo de playa; Elda, Aspe, Villena y Monóvar muestran el interior de la provincia

Los municipios de las tres comarcas del Vinalopó se preparan para participar esta semana en Madrid en una nueva edición de la feria Fitur 2026, que es el certamen turístico internacional más relevante del mundo.

La feria comenzará este miércoles y se va a prolongar hasta el domingo. Como es habitual, sus primeros días, hasta el viernes, estará abierta únicamente a un público profesional, siendo esas jornadas las de mayor actividad de contacto especializada de los municipios con los operadores turísticos. El fin de semana las puertas de la feria se abrirán a la ciudadanía en general.

En Fitur van a estar presentes, entre otros municipios, Elche, Villena, Elda, Aspe, Santa Pola y Monóvar.

En el stand de Elche en la feria van a ser protagonistas la Capitalidad Mediterránea del Deporte, que ostenta la ciudad este año 2026, las playas del término municipales y las fiestas de la ciudad.

Una edición más Elche va a aterrizar en Fitur con espacio propio, como marca diferenciada dentro de stand de la Comunitat Valenciana.

El municipio ilicitano va a contar con un stand de 68 metros cuadrados de superficie en el que se va a instalar una zona de arena de playa junto a una pantalla en la que se proyectarán imágenes de las playas ilicitanas.

Ese stand va a combinar una estética mediterránea basada en tonos blancos, persianas azules y pavimento color arena, recreando la sensación de ventanas abiertas al mar. La zona estará equipada con diferentes espacios expositivos, mobiliario para la realización de reuniones y un videowall de 5x3 metros donde se proyectarán vídeos de promoción turística.

Casa Museo de Vicente Pastor Calpena de Aspe

Desde el Ayuntamiento de Aspe se ha anunciado que se acude al certamen turístico difundiendo la identidad turística del municipio como un destino marcado por valores propios y singulares de su historia, gastronomía y su entorno natural.

En el marco de Fitur, Aspe va a presentar la Casa Museo de Vicente Pastor Calpena, que es que data de mediados del siglo XIX en la que, en el año 1918, nació el reconocido acuarelista aspense que le da nombre.

La atractiva Plaza Mayor del municipio; la basílica Nuestra Señora del Socorro y el Mercado de Abastos son otros de los hitos que el Ayuntamiento de Aspe va a difundir en una feria internacional de turismo en la que el municipio de la comarca del Medio Vinalopó también va a difundir actuaciones como la reciente rehabilitación de la Ermita de la Concepción y el programa de conservación de los acueductos de los Ojos.

Vías Ferras de Elda

Elda va a estar presente en Fitur promocionando desde su gastronomía a sus Vías Ferratas del Monte Bolón. El miércoles, primer día de certamen, la localidad de la comarca del Medio Vinalopó va a presentar las jornadas 'Sabor a Elda', que este año celebran su tercera edición. Lo va a hacer con un 'showcooking' en el que se elaborará una tapa protagonizada por el tradicional fandango.

Además, en la Plaza de Callao de Madrid Elda estará presente en una acción de 'street marketing' que organiza el Patronato Costa Blanca y en la que se van a proyectar vídeos tanto de las fiestas de Moros y Cristianos de Elda y del Museo del Calzado.

Monóvar lleva la Semana Santa y el vino

Por otro lado, Turisme Monòver aterriza en Fitur con una propuesta centrada en poner en valor dos de los grandes referentes culturales y gastronómicos del municipio: la Semana Santa del municipio y el vino.

Así, el Ayuntamiento de Monóvar va a presentar en la feria un video promocional de la Semana Santa en una acción que persogue posicionar esas fiestas en un contexto internacional.

Además, el municipio del Medio Vinalopó va a ofrecer dos catas de vinos.

Con iniciativas como estas, Monóvar continúa trabajando para consolidarse en el panorama turístico nacional e internacional, mostrando al mundo la esencia de sus tradiciones y el valor de sus productos locales.