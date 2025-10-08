Los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó 2024 llenan el Gran Teatro de homenaje y reconocimiento

El homenaje y el reconocimiento van a estar muy presentes en la noche de este jueves en el Gran Teatro de Elche, que va a ser el escenario en el que se va a celebrar el acto de entrega de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó, que cumplen su decimosegunda edición.

El agricultor ilicitano Pedro Valero; el microbiólogo Francis Mojica; Elche Acoge, el Cine Club Luis Buñuel, el Muvi de Villena o la empresa Hispanitas de Petrer y el Teatro Wagner de Aspe, van a ser premiados en una edición que también reconoce a los deportistas olímpicos en París de las tres comarcas del Vinalopó, a la revista de la Semana Santa de Crevillent, a la Sociedad Musical ‘La Lira’ de Monforte del Cid y a la mercantil Bras del Port de Santa Pola.

También van a ser distinguidos el médico Alejandro Lizaur, que fue jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario ‘Virgen de la Salud’ de Elda, la empresa Bodegas Volver de Pinoso; el colegio Alberto Sols de Sax; y el proyecto ‘Moda Re.’ de Cáritas Elche.

La gala comenzará a las 20:30 horas en el Gran Teatro y pueden asistir si lo desea. El acceso es libre, condicionado únicamente al aforo del recinto cultural, cuyas puertas se abrirán a las 19:30 horas.

La lista de premiados se completa con las siguientes catorce categorías y galardonados:

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó Solidaridad, Integración y Compromiso Social: ONG Elche Acoge.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Música: Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó Empresa: Bras del Port de Santa Pola.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó Deportes: deportistas olímpicos en París de las comarcas del Vinalopó:

Ángela Martínez, nadadora de Elche.

Alba Herrero, nadadora de Elda.

Lara González, jugadora de balonmano de Santa Pola.

Paula Arcos, jugadora de balonmano de Petrer.

José Quiles, boxeador de Elda.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Salud: Alejandro Lizaur, jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario ‘Virgen de la Salud’ de Elda.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Ciencia e Investigación: Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de Elche.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Medio Ambiente: Bodegas Volver de Pinoso.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Comunicación: Revista ‘Crevillent Semana Santa’.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Turismo: Museo de Villena (Muvi).

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Cultura: Teatro Wagner de Aspe.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de las Artes: Cine Club ‘Luis Buñuel de Elche’.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Educación: CEIP Alberto Sols de Sax.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó Economía: Proyecto Moda Re de Cáritas Elche.

- Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de Responsabilidad Social Corporativa: Hispanitas de Petrer.

- Premio Honor Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó: Pedro Valero, agricultor del Camp d’Elx y presidente de ASAJA Elche.