Vuelve el reggae a Benicàssim con otra edición del Rototom Sunsplash

Siete escenarios, una decena de áreas extramusicales, zonas verdes y espacios para el descanso, un mercadillo en el que perderse entre cientos de productos de autor, un restaurante al aire libre con 30 propuestas gastronómicas, una galería de arte, un mercado artesano donde dar rienda suelta a la creatividad y múltiples servicios siluetean el recinto que alberga el festival.

El 16 de agosto a las 14.00 horas, el recinto de conciertos abrirá oficialmente. No obstante, y para facilitar el acceso al público, las taquillas estarán operativas desde el 15 de agosto a 12.00 horas -y en horario ininterrumpido de 24 horas durante el 15 y el 16.

El cartel del Main Stage 2024 es ecléctico. Dentro del reggae, y en concreto el roots reggae, aúpa a dos iconos como el marfileño Alpha Blondy y la banda jamaicana Black Uhuru (que darán en Benicàssim su único concierto en España) y desplegará shows especiales como el de The Wailers, la banda de Marley; o el de homenaje por el 80 aniversario de Peter Tosh, cofundador de los míticos The Wailers, y la única oportunidad de disfrutar de este directo en Europa. Se unen The Congos & Gladiators, Johnny Clarke, Twinkle Brothers, Marcus Gad o la banda californiana Groundation; junto al reggae más moderno de Alborosie con invitados especiales; Skip Marley representando a la nueva generación familiar del rey del reggae; o Naomi Cowan.

En cuanto al peso nacional del cartel, entre los reclamos figura el de los navarros Iseo & Dodosound; el show especial de Green Valley por sus 20 años de carrera, y el mestizaje de toque flamenco de Chambao. El cartel más patrio plasma una apertura clara al rap y al hip hop de la mano del dúo sevillano SFDK -celebrando su 30 aniversario-; y de artistas como Fernandocosta -que dará en Benicàssim su único concierto en la Comunidad Valenciana durante el verano. Fyahbwoy con Forward Ever Band ejemplifica la apuesta por el género dancehall desde España.