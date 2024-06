Vox propone instalar una nueva cruz en el parque Ribalta de Castelló

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que el grupo municipal Vox propondrá a su socio de gobierno, el Partido Popular, reponer una cruz en el parque Ribalta, de donde se retiró la que había por parte del anterior equipo de gobierno.

Ortolá, que se ha mostrado "muy orgullos y satisfecho" con la sentencia que ha declarado nula la resolución por la que se ordenó la retirada de la Cruz del Ribalta, ha recordado que su grupo ya dijo en su momento que dicha resolución "fue manifiestamente injusta", y ha apuntado que, a diferencia de otros partidos, "que se quejaron pero no hicieron nada más que protestar", Vox llevó la protesta a las instituciones, a la calle y a los tribunales, y "la sentencia recoge los argumentos que adujimos en la propia fundamentación del recurso".

Además de se "insuta", el portavoz de Vox considera que la resolución, "ha rozado la prevarecación". "Por eso interpusimos una querella contra la entonces concejal de Memoria Histórica, Verònica Ruiz, que, según nuestra consideración, debió de haber seguido adelante", ha dicho.

Ortolá se ha referido al pacto que alcanzaron Vox y PP para instalar un monumento "que rescatara el respeto y la memoria de todas las personas que sufrieron violencia, fueran del color que fueran", y ha señalado que pedirá al PP que se instale una cruz en el mismo lugar donde se retiró la que había "para instaurar la concordia y la paz entre todos los castellonenses que sufrieron violencia, porque esa cruz además fue retirada por motivos religiosos".

Preguntado respecto a la posibilidad de restituir la cruz que fue retirada, Ortolá ha indicado que "la cruz trasladada a la parroquia de Santo Tomás es propiedad del Obispado", y que entiende que este "no tiene por qué entrar en este asunto", y ha añadido que "aunque la sentencia no es firme, eso no impide instalar un monumento, sea una cruz u otra cosa".

El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha subrayado que el Ayuntamiento no va a presentar recurso a la sentencia de la cruz del Ribalta "porque lo que dice la sentencia es exactamente lo que el PP pensaba, que se había resignificado por el primer ayuntamiento democrático, que no había ninguna exaltación del franquismo y que, por tanto, -la retirada- no respondía más que a un abuso de poder y a una arbitrariedad por parte del equipo de gobierno".

Además, ha manifestado la intención de cumplir el acuerdo de gobierno con Vox de ubicar un monumento para recordar a las víctimas de la violencia. Así mismo, ha destacado que la cruz que se retiró del parque Ribalta es propiedad del Obispado, "por lo que habría que hablar con el Obispado a ver qué piensa sobre la cruz".

Así, ha señalado que hay que decidir sobre cuál es la mejor ubicación y qué tipo de monumento, "pero queremos recuperar ese monumento a las víctimas de la violencia que el anterior gobierno, de forma arbitraria, quitó".