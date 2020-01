Vila-real reactivarà el polígon industrial de la Carretera d´Onda

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciat que l'Ajuntament reactivarà durant aquest any la urbanització del polígon de la carretera d'Onda, un projecte aprovat fa ja dues dècades però l'execució de les quals no s'ha completat, per la qual cosa ara es reprendrà amb l'objectiu de generar nou sòl industrial i millorar la competitivitat de les empreses. Benlloch ha realitzat aquest anunci davant els mitjans de comunicació durant la seua visita a la inauguració de la XXVII Mostra Internacional d'Arquitectura Global i Disseny Interior de Porcelanosa Grupo.

Després de 20 anys de paralització del projecte de urbanització de la carretera d´Onda , l´Ajuntament de Vila-real va a reprendre el projecte d´aquesta zona industrial “amb les modificacions necessàries per a permetre un desenvolupament més ordenat i que genere espai industrial per a atraure inversió a la nostra ciutat i millorar la competitivitat de les nostres empreses”, segons l´alcalde José Benlloch.

El primer edil ha fet este anunci en la inauguració de la XXVII Mostra Internacional de Porcelanosa Grupo, on ha valorat també el pes de Porcelanosa Grupo en l'economia local en representar “el 75% de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) de Vila-real”. Amb prop de 5.000 llocs de treball directes i “tantíssims indirectes”, l'alcalde ha destacat que Porcelanosa Grupo és “un exemple” i una empresa sense la qual no es podria entendre la marca de Vila-real com a Ciutat de la Ciència i la Innovació.

Per la seva banda, la consellera delegada de Porcelanosa Grupo, Mª José Soriano, ha donat a conéixer que l’empresa s'ha mantingut en 2019 en la senda del creixement, amb unes vendes consolidades que superen els 850 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement de quasi un 5%, i la creació de 180 nous llocs de treball a la comarca. Així mateix, ha confirmat el compromís de Porcelanosa Grupo amb el medi ambient acreditat en l'últim informe del Ministeri de Transició Ecològica, que certifica que “l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la petjada de carboni ha baixat un 27% des de 2011”.