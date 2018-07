Vila-real i Generalitat units per a l'impuls del comerç local

L'ajuntament ha demanat informació de les subvencions per al xicotet comerç

L'ajuntament de Vila-real s'ha interessat per les subvencions que oferix la Generalitat per al comerç local a fi d'impulsar el sector a Vila-real. La primera trobada s'ha produït entre la regidora d'Economia, MªDolores Parra i el director general de Comerç i Consum, Nacho Costa.

En esta reunió, Parra ha traslladat al consell la situació actual tannt del xicotet comerç com del Mercat Central de la ciutat.

La regidora d'Economia, així com membres d'UCOVI (Va unir Comerç Vila- real) , també s'han interessat per conéixer la política i accions que s'estan duent a terme des de la Generalitat per a ajudar a potenciar este sector.

Després de la reunió, es va procedir a visitar el Mercat Central, per a escoltar de primera mà les peticions i preocupacions dels propis comerciants.