Vila-real acull el dissabte la I Jornada autonómica sobre el bou embolat

Vila-real acollirà aquest pròxim dissabte 22 de febrer la Jornada sobre el bou embolat organitzada per la Unió d’Emboladors de la Comunitat Valenciana i que té com a objectiu “posar en valor els emboladors durant l´acte taurí i exposar els arguments necessaris, avalats per veterinaris i amb la legislació en la mà, per defensar la modalitat taurina del bou embolat” segons ha explicat en Onda Cero Vila-real el president de la Unió d´emboladors de la Comunitat Valenciana, José Vicente Eixarch.

La Prefectura de la Policia Local va a ser l´escenari de la jornada que arrancarà dissabte 22 de febrero a les 10h amb l´obertura de l´acte del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, i l'alcalde de Vila-real, José Benlloch. També està prevista la participació de la diputada provincial d'assumptes taurins, Lluïsa Monferrer, a més del president de la Unió d’Emboladors de la Comunitat Valenciana, José Vicente Eixarch. A més d´emboladors i representants de penyes taurines de la Comunitat Valenciana.

La primera conferència abordarà les condicions de la embolada. La jornada es tancarà amb una taula col-loqui.