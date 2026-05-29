huelga educativa

La Universitat Jaume I pide acuerdos ante la huelga educativa en la Comunitat Valenciana

La institución reclama compromisos urgentes para mejorar la educación pública y reconoce el papel esencial del profesorado en el sistema educativo valenciano.

Onda Cero Castellón

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Vista aérea del agora de la Universitat Jaume I | ondacero.es

La Universitat Jaume I (UJI) ha hecho público un comunicado en relación con la huelga educativa que mantiene el profesorado de infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas artísticas desde el pasado 11 de mayo.

En el texto, la universidad pide que se alcancen acuerdos “con el objetivo de mejorar la educación pública valenciana” y señala que el sistema educativo afronta dificultades que “resulta necesario abordar con voluntad de entendimiento y corresponsabilidad”.

La UJI, como referente en la formación de profesionales del sector educativo, recuerda que la educación pública es “un instrumento clave para la cohesión social” y “uno de los pilares esenciales de la sociedad del bienestar”.

Además, la institución universitaria pone en valor el papel del profesorado y reivindica “el necesario reconocimiento a su labor” dentro del sistema educativo.

Por último, la universidad reclama que, “con la máxima brevedad”, se establezcan compromisos que permitan avanzar de manera realista en las cuestiones que preocupan al profesorado, al estudiantado, a las familias y al conjunto de la ciudadanía.

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