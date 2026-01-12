UNIVERSIDADES

La UNED convierte enero en un mes de reflexión académica y excelencia

Expertos nacionales e internacionales, entre ellos Carmen Alba Pastor y Antonio Márquez, analizarán la educación, los retos sociales y la visión global desde la universidad abierta al territorio.

Onda Cero Castellón

Castelló |

La UNED convierte enero en un mes de reflexión académica y excelencia
La UNED convierte enero en un mes de reflexión académica y excelencia | UNED

La UNED de Castelló, con sede en Vila-real, se prepara para un mes de enero cargado de actividad académica y cultural, con la presencia de conferenciantes de primer nivel nacional e internacional. El objetivo: reforzar su compromiso con una formación rigurosa, actual y vinculada a los grandes retos de la sociedad.

Entre los invitados destacan Carmen Alba Pastor, catedrática de universidad y referente internacional en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), y Antonio Márquez Ordóñez, director del Aula Desigual, conocido por su labor en educación inclusiva y reflexión pedagógica crítica. Ambos compartirán sus experiencias y aportaciones para impulsar modelos educativos más inclusivos e innovadores.

Además, José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, analizará los desafíos globales desde una perspectiva estratégica y multidisciplinar, aportando su visión internacional.

La UNED de Castellón refuerza así su papel como epicentro del conocimiento, la reflexión académica y el diálogo social, con un impacto directo en el territorio. Este impulso es posible gracias al apoyo del Consorcio de la UNED, con la colaboración destacada del Ajuntament de Vila-real, Ajuntament de Castelló de la Plana y la Diputació de Castelló, así como de los ayuntamientos de Nules, Almassora, Benicàssim, Burriana, Benicarló y Peníscola, que facilitan el acceso de la universidad a toda la provincia.

La UNED invita a la ciudadanía a seguir sus novedades y actividades a través de sus nuevas cuentas oficiales en redes sociales: @unedvila y la del COIE, reafirmando su apuesta por una universidad abierta, cercana y conectada con la sociedad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer