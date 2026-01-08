Begoña Carrasco: “Castellón se ha convertido en una ciudad más verde y accesible”

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha hecho un balance del año 2025 en una entrevista en Onda Cero Castellón, en la que ha valorado los retos, las polémicas y los proyectos que se han llevado a cabo en la ciudad.

Carrasco ha señalado que 2025 ha sido “un año muy intenso para la ciudad, para la capital de La Plana”, marcado por decisiones controvertidas y “obras visibles que se han notado para bien en Castellón”. Entre los temas más comentados, ha recordado la subida de la tasa de basura, que ha calificado como “el basurazo de Sánchez”, y ha explicado que “si hubiera podido declararme insumisa, lo habría hecho, pero las leyes se cumplen cuando nos gustan y cuando no”.

La primer edil ha defendido que el Ayuntamiento ha aplicado todas las bonificaciones posibles para familias numerosas, monoparentales, con discapacidad, desempleados y por reciclaje, y ha añadido que “por reciclar y domiciliar los recibos, muchos vecinos pagarán menos que en 2024”. Sobre la polémica generada, ha reconocido que “he pasado muchas noches sin dormir porque era una decisión que no quería tomar, pero que tenía que tomar por la ley”.

En urbanismo, Carrasco ha destacado la reforma de la zona de bajas emisiones del centro, que ha permitido “convertir Castellón en una ciudad más verde, accesible y amable”, y ha resaltado la rehabilitación del Mercado Central, que ha calificado de “obra transformadora que dinamizará el centro y promoverá el comercio local y la gastronomía de proximidad”.

La alcaldesa también ha recordado los proyectos deportivos, como la mejora del estadio del CD Castellón, y ha subrayado que han conseguido que el club “no tuviera que jugar fuera y que pudiera adaptarse al cambio de categoría en tiempo récord”.

Respecto a la gestión de emergencias y la política autonómica, Carrasco ha manifestado que ha vivido los cambios del Partido Popular valenciano “con desasosiego”, y ha señalado que, como alcaldesa, se ha dedicado a “servir a Castellón y mantener las reivindicaciones de la ciudad”, destacando entre ellas la construcción del nuevo hospital general, que “es la obra más necesaria y espero que pronto sea una realidad”.

Para 2026, ha avanzado que se han planificado proyectos culturales, sociales y urbanísticos, como la apertura de la biblioteca 5.0, la rehabilitación de plazas emblemáticas, corredores verdes y la construcción de 3.800 viviendas, de las que el 40 % serán de protección pública. “Tenemos muchos proyectos muy interesantes que van a transformar la ciudad y mejorar la vida de los castellonenses”, ha afirmado.