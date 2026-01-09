Port Castelló cierra el mejor diciembre de los últimos cuatro años con un crecimiento del 9,2%

PortCastelló ha cerrado diciembre de 2025 con 1.537.068 toneladas de mercancías movidas, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al mismo mes del año anterior, consolidando así la tendencia positiva registrada a lo largo del año.

Por tipología de tráfico, el granel sólido ha liderado los crecimientos, con un aumento del 16% hasta 728.000 toneladas, seguido del granel líquido, que ha registrado un incremento del 12,2%, con 737.459 toneladas movidas durante el mes.

Entre las principales mercancías canalizadas destacan petróleo, feldespato, gasolinas, fuelóleo y cereales, lo que reafirma el papel del puerto como aliado logístico de sectores estratégicos como el energético, cerámico y agroalimentario.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha subrayado que “cerrar el mejor diciembre desde 2021 no es un hecho puntual, sino fruto de una estrategia sostenida basada en diversificación de tráficos, mejora de infraestructuras y una intensa labor comercial”.

Ibáñez ha destacado que las inversiones en infraestructuras, la mejora de terminales y las nuevas conexiones marítimas están permitiendo captar nuevos tráficos y consolidar los existentes, consolidando a PortCastelló como un puerto competitivo y eficiente para operadores y empresas.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo y mejorar continuamente nuestra competitividad, y los datos de diciembre confirman que estamos en la dirección correcta”, ha concluido el presidente.