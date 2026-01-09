La trufa negra se desploma en Castellón: los productores denuncian precios históricamente bajos

La campaña de trufa negra en Castellón está atravesando una situación crítica. Según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), el precio en origen ha caído de los 500 euros por kilo a entre 125 y 150 euros en solo unas semanas, un descenso del 75 % respecto al inicio de la temporada. En años anteriores, la trufa de calidad llegó a superar los 1.000 euros por kilo.

Los productores de la provincia explican que los compradores han ido ofreciendo precios cada vez más bajos durante diciembre, y en algunos casos ni siquiera han acordado una cotización al realizar la transacción. Ante esta situación, algunos agricultores han decidido esperar antes de vender con la esperanza de que los precios se recuperen.

El sector también está preocupado por la elevada presencia del escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus), que reduce el valor de las trufas dañadas hasta apenas 30 euros por kilo. Algunos truficultores optan por triturarlas para elaborar espora y favorecer la producción en los próximos años.

Enrique Romero, delegado de AVA-ASAJA en la Villa de El Toro, describe la situación como “desastrosa” y reclama apoyo de las administraciones. Entre sus propuestas están campañas de promoción para aumentar el consumo en España, la apertura de nuevos mercados internacionales —especialmente en Asia— y la revisión de la normativa que permite etiquetar productos como “con trufa” cuando en realidad no la contienen.

La asociación también solicita facilitar riegos de apoyo en las explotaciones, controlar la fauna salvaje, sobre todo jabalíes, y buscar soluciones contra el escarabajo de la trufa, tanto fitosanitarias como biológicas.