La UNED de Castellón afronta una semana de exámenes en Vila-real

La UNED de Castellón ultima la organización de las pruebas presenciales de septiembre, que se celebrarán del 2 al 8 de septiembre, ambos días inclusive, en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) de Vila-real. La convocatoria prevé una elevada participación de estudiantes.

Durante esta semana, la BUC acogerá a los alumnos que se presentan a la convocatoria de septiembre, especialmente relevante para quienes tienen asignaturas pendientes y buscan avanzar en sus estudios. La UNED está preparando el dispositivo organizativo y logístico necesario para garantizar el desarrollo de los exámenes y la atención a los estudiantes.

La convocatoria supondrá una nueva semana de actividad académica marcada por el esfuerzo de cientos de estudiantes, que afrontarán unas pruebas decisivas para cerrar el curso universitario. La celebración de los exámenes en la BUC de Vila-real permitirá disponer de un espacio universitario preparado para acoger esta convocatoria.