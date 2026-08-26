La UJI y el Port de Castellón se unen para proyectos de robótica

PortCastelló ha acogido más de una decena de pruebas de comunicaciones inalámbricas submarinas desarrolladas junto al Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) de la Universitat Jaume I. Los ensayos forman parte de la colaboración entre ambas entidades para probar nuevas tecnologías aplicadas al ámbito portuario y marítimo.

Desde la firma del convenio en julio de 2024, el recinto portuario se ha utilizado como entorno de pruebas para proyectos relacionados con la navegación autónoma, la inspección submarina, las intervenciones robotizadas y las batimetrías, además de las comunicaciones bajo el agua.

La Autoridad Portuaria destaca que estas actuaciones permiten a investigadores y desarrolladores validar prototipos en un entorno portuario real antes de avanzar hacia su aplicación a mayor escala. Entre las soluciones ensayadas se encuentran sistemas desarrollados por el CIRTESU para monitorizar el medio acuático y coordinar dispositivos robóticos en superficie y bajo el agua.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha señalado que esta colaboración contribuye a acercar la investigación universitaria a las necesidades reales del sector marítimo y consolida el puerto como un sandbox de innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías.