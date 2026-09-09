La UJI apuesta por la memoria histórica para combatir la desinformación y los discursos de odio

La Universitat Jaume I ha presentado la Cátedra de Historia y Memoria Democrática, una nueva estructura destinada a impulsar la investigación, la formación y la divulgación sobre la memoria democrática y el pasado histórico.

El acto ha contado con la participación del rector de la UJI, Jesús Lancis; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el director de la nueva cátedra, Vicent Sanz.

Lancis ha destacado la importancia de hacer memoria para avanzar como sociedad y ha reivindicado el papel de las universidades a la hora de proporcionar herramientas para combatir las falsas narrativas, las teorías de la conspiración y los discursos de odio que cuestionan la convivencia democrática.

Por su parte, Fernando Martínez ha defendido la necesidad de crear espacios permanentes de investigación y reflexión rigurosa sobre la memoria, especialmente ante la "tergiversación" del pasado. En este sentido, ha subrayado el papel de las universidades públicas para divulgar conocimiento y contribuir a formar una ciudadanía con conciencia y valores democráticos.

Exposición sobre los discursos extremistas

Tras la presentación de la cátedra se ha inaugurado la exposición 'Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias'.

La muestra analiza la evolución y las consecuencias de los discursos extremistas en Europa, con especial atención a cuestiones como la nación, el género y la ciencia.

La exposición, que forma parte de un proyecto europeo de investigación financiado por el programa Horizon Europe, podrá visitarse en diferentes facultades de la UJI hasta el 8 de octubre.