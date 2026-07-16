Torrenostra celebra este fin de semana las fiestas de la Mare de Déu del Carme

Torrenostra acoge del 17 al 19 de julio las Fiestas de la Mare de Déu del Carme, una de las citas más destacadas del verano en Torreblanca. El Ayuntamiento ha preparado un programa que combina tradición, música, actividades familiares y ocio para poner en valor las raíces marineras del municipio.

La programación arrancará con la apertura del Mercado Marinero y un concierto de la Unió Musical de Torreblanca junto a la Associació Musical Santa Cecília de Alcalà de Xivert. El sábado habrá castillos hinchables acuáticos, el tradicional concurso de pesca al curricán, un castillo de fuegos artificiales y la actuación de la orquesta La Màfia.

Las fiestas concluirán el domingo con la tradicional procesión en honor a la Mare de Déu del Carme desde el Club Náutico y la posterior misa en la parroquia de Torrenostra.

La concejala de Turismo, Gema Edo, ha destacado que esta celebración contribuye a reforzar la oferta turística estival y a mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de Torrenostra.