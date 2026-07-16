SECOT Castellón constata el auge del emprendimiento joven y femenino

SECOT Castellón ha registrado un aumento del emprendimiento joven y femenino durante el primer semestre de 2026. Según el balance de la entidad, el 50% de las personas asesoradas tiene entre 18 y 35 años y las mujeres representan el 54% del total.

La organización de voluntariado sénior de asesoramiento empresarial ha incrementado un 38% las asesorías realizadas entre enero y junio, con un total de 175 consultas que han contribuido a la creación de 24 nuevas empresas, un 71% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, se han generado 28 puestos de trabajo, un 87% más.

Por sectores, el comercio concentra el mayor número de iniciativas asesoradas, con un 13%, seguido de la hostelería (9%), la alimentación (8%) y la enseñanza y formación (5%). También se han realizado mentorías a startups vinculadas a ámbitos como las infraestructuras digitales.

Desde SECOT Castellón destacan que la mayoría de las personas emprendedoras asesoradas son de nacionalidad española (73%) o procedentes de países latinoamericanos (18%).

El presidente de SECOT Castellón, Juan José Montoro, ha señalado que estos datos reflejan que la mentorización experta y cercana "sigue siendo una herramienta clave" para quienes ponen en marcha nuevos proyectos empresariales en la provincia.