Rototom Sunsplash 2026 abre su preventa el 15 de diciembre con novedades y descuentos especiales

El Rototom Sunsplash 2026, festival internacional de reggae y referente global de diversidad y multiculturalidad, ha iniciado este lunes 15 de diciembre su primera preventa de abonos a precio especial, que estará activa hasta el 31 de diciembre. La 31ª edición del festival se celebrará del 17 al 22 de agosto de 2026 en Benicàssim (Castellón).

Welcome Party y seis días de festival

Entre las novedades de este año destaca la Welcome Party del 16 de agosto, que se integra como un día más del festival con ocho horas de programación musical gratuita para quienes tengan su entrada para Rototom Sunsplash. Así, los asistentes disfrutarán de seis jornadas completas de música en directo, convivencia y actividades culturales.

Preventa y descuentos

El abono completo en esta preventa tiene un precio especial de 155 euros, gastos de gestión incluidos, lo que supone un ahorro cercano al 50% respecto al precio final en agosto de 2026. Esto permite disfrutar de más de 12 horas diarias de actividades culturales y musicales por menos de 26 euros por día.

El festival mantiene además descuentos especiales para facilitar el acceso a todos los públicos: personas mayores de 65 años, con discapacidad o menores de 13 años podrán asistir con un pago simbólico de 10 euros (+1 euro de gestión), destinado íntegramente a proyectos sociales. Los menores de entre 13 y 17 años contarán con un 50% de descuento sobre el precio habitual de entradas y abonos.

Un encuentro global

Rototom Sunsplash invita a su comunidad internacional a empezar a soñar con el verano de 2026, con música de raíces jamaicanas, espacios culturales temáticos, actividades para adolescentes, gastronomía internacional y un ambiente multicultural que consolida a Benicàssim como la ciudad del reggae mediterránea.