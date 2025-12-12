Quedan con la víctima por una plataforma de compraventa para atracarle

La Guardia Civil ha detenido en Xilxes a tres personas —un hombre y dos mujeres— acusadas de un robo con violencia e intimidación tras asaltar a un vecino al que habían citado a través de una plataforma de compraventa. Los hechos ocurrieron el 17 de noviembre, cuando la víctima acudió al punto acordado y fue amenazada con un arma blanca por el varón, mientras las dos mujeres le agredían para sustraerle un reloj y una cadena de oro. Durante el ataque, también intentaron llevarse a su perro y llegaron a utilizar un dispositivo eléctrico, lo que obligó posteriormente al afectado a recibir asistencia hospitalaria.

La investigación permitió a los agentes recoger testimonios y pruebas que fueron clave para identificar a los tres presuntos autores, de entre 36 y 41 años, y proceder a su detención en los días posteriores. Las pesquisas incluyeron diversas gestiones técnicas que reforzaron la vinculación del grupo con el robo violento.

Las diligencias ya han sido remitidas a los Juzgados de Nules en funciones de guardia. La operación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Almenara, que mantienen abiertas las actuaciones por si existieran más implicados o hechos relacionados.