Eva Suárez asume la dirección territorial de Sanidad en Castellón

La doctora Eva Suárez, pediatra y hasta ahora directora general de Atención Primaria, ha sido nombrada nueva directora territorial de Sanidad en Castellón, con el encargo de impulsar los principales proyectos sanitarios de la provincia, entre ellos la construcción del nuevo Hospital General. Suárez sustituye en el cargo a José Ramón Negre, a quien la Conselleria ha agradecido su dedicación durante los últimos años.

El nombramiento llega avalado por su trayectoria en Atención Primaria y por su labor en la Conselleria, donde ha trabajado en la promoción de la salud comunitaria, la mejora de la atención preventiva y la coordinación del nuevo decreto de Atención Primaria, pendiente de aprobación. La nueva directora también fue la primera mujer en presidir el Colegio de Médicos de Castellón y ha ejercido como pediatra en Almassora y Burriana.

En su nueva responsabilidad, Suárez se ocupará de coordinar servicios administrativos y sanitarios, supervisar la ordenación e inspección, gestionar prestaciones y reforzar la colaboración con entidades y agentes sociosanitarios. Además, asumirá el seguimiento de los grandes proyectos en marcha en la provincia, como la ampliación del Hospital de la Plana y la construcción o reforma de centros de salud en municipios como Vinaròs, Almassora, Torreblanca o l’Alcora.