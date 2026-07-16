La IA prevé que el precio de la vivienda suba un 1,3% en Castellón durante el tercer trimestre

La Inteligencia Artificial aplicada por Fotocasa prevé que el precio de la vivienda de compraventa aumente un 1,3% en Castellón de la Plana entre julio y septiembre de 2026. La capital se situaría así como la segunda con mayor subida de la Comunitat Valenciana, solo por detrás de Alicante, donde el incremento estimado alcanza el 3,2%, mientras que en Valencia los precios permanecerían estables.

Según el Índice Predictivo DataVenues de Fotocasa, elaborado con Inteligencia Artificial y Big Data, Castellón mantendrá una evolución positiva del mercado inmobiliario durante el tercer trimestre. La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, señala que la Comunitat Valenciana mostrará un comportamiento "equilibrado", con Alicante liderando las subidas, Castellón en crecimiento y Valencia estabilizando sus precios.

A nivel nacional, la herramienta prevé aumentos del precio de la vivienda en 43 capitales de provincia y descensos en siete, con Las Palmas de Gran Canaria encabezando las mayores revalorizaciones previstas.