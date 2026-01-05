El PPCS defiende democracia y libertad junto a los más de 4.000 venezolanos que residen en la provincia

El Partido Popular de Castellón ha respaldado este domingo la marcha y concentración convocada en la ciudad por la Asociación Venezolanos en Castellón (Asovecas) en defensa de la democracia plena reclamada en las urnas el 28 de julio de 2024. El PPCS ha reiterado su apoyo a la transición democrática en Venezuela y a la movilización ciudadana contra lo que considera un gobierno ilegítimo, recordando su participación en anteriores actos de apoyo al pueblo venezolano.

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha participado en la marcha junto a representantes institucionales del partido y ha destacado el respaldo a más de 4.000 venezolanos residentes en la provincia. Durante el acto, el PPCS ha defendido una “Venezuela libre” basada en la soberanía del voto y ha subrayado el reconocimiento a Edmundo González y María Corina Machado como referentes del cambio político expresado por la ciudadanía.

Desde el Partido Popular de Castellón se ha señalado que la entrada en prisión de Nicolás Maduro debe suponer el inicio de un camino hacia la libertad y la democracia. Aguilella ha reafirmado el compromiso del PPCS con el pueblo venezolano, la justicia y los valores democráticos, y ha asegurado que el partido seguirá apoyando de forma firme y pública las reivindicaciones de quienes reclaman un futuro en libertad para Venezuela.