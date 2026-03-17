PortCastelló refuerza su papel como hub logístico con Turquía y Marruecos como principales socios

La Autoridad Portuaria de Castellón continúa afianzando su posición como hub logístico de referencia en el Mediterráneo, con Turquía y Marruecos como principales socios comerciales en volumen de toneladas movidas en lo que va de año. Una evolución que, según la institución, confirma el éxito de su estrategia de internacionalización.

En concreto, el tráfico de mercancías con Turquía alcanza ya las 327.581 toneladas, lo que supone un incremento del 18,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Marruecos registra un crecimiento del 50%, hasta situarse en 303.844 toneladas.

Estos resultados responden a las misiones comerciales impulsadas por la Autoridad Portuaria de Castellón en ambos países, dirigidas a reforzar las relaciones con cargadores y operadores logísticos. A raíz de estos datos, la institución ha anunciado una nueva misión comercial a Egipto, que ya es el séptimo socio comercial del puerto y presenta un crecimiento del 20,5% en el tráfico de mercancías.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que «estas cifras no son casuales, sino el resultado de una estrategia comercial clara». Además, ha subrayado que el crecimiento con Marruecos y el liderazgo de Turquía evidencian que las misiones comerciales “funcionan y generan oportunidades reales para nuestra economía”, al tiempo que ha destacado el potencial de Egipto como mercado en expansión.

El impulso de estos mercados exteriores ha contribuido a que PortCastelló cierre el mejor mes de febrero de su historia, con un crecimiento del 22,4% respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1,8 millones de toneladas.