PortCastelló impulsa más de 10 millones en proyectos para transformar su fachada marítima

La Autoridad Portuaria de Castellón ha activado inversiones superiores a los 10 millones de euros para desarrollar ocho proyectos estratégicos que transformarán la fachada marítima y acercarán el puerto a la ciudadanía, mejorando la calidad del espacio público y reforzando la identidad marítima de la ciudad.

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha subrayado que “iniciamos 2026 avanzando en proyectos que demuestran nuestro compromiso con el Grao y con un modelo de puerto más humano, accesible y conectado con su entorno”.

Entre las actuaciones destaca la renovación integral de la lonja y la fábrica de hielo, con una inversión conjunta de 3,4 millones de euros, cofinanciada por la UE, que permitirá modernizar instalaciones pesqueras y integrarlas en el paseo marítimo.

El edificio Moruno ha sido rehabilitado con 250.000 euros para mejorar accesibilidad, seguridad e iluminación, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro patrimonial en el Grao.

PortCastelló desarrolla también un hub tecnológico en el antiguo edificio de los cines, con 6.155 metros cuadrados dedicados a innovación, talento y actividad empresarial, en colaboración con la Generalitat Valenciana, con el objetivo de atraer empresas y generar empleo.

La rehabilitación de la antigua Comandancia, con una inversión de 5,9 millones de euros, permitirá recuperar un edificio histórico, convertirlo en sede institucional de PortCastelló y albergar el Museo de la Mar en su planta baja, junto con una nueva plaza pública abierta al mar.

Otras actuaciones incluyen la recuperación de la fuente del Centenario, con iluminación ornamental, y la mejora del alumbrado del paseo marítimo, con una inversión de 200.000 euros, que aumentará seguridad y confort en el frente marítimo.

Rubén Ibáñez ha destacado que “estas actuaciones demuestran que es posible transformar la actividad portuaria en riqueza social, cultural y urbana”, consolidando un puerto más competitivo, sostenible y plenamente integrado en la ciudad.