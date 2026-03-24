Port Castelló crece un 11,3% en febrero frente al retroceso del sistema portuario español

La Autoridad Portuaria de Castellón ha cerrado el mes de febrero con una evolución positiva que contrasta con la del conjunto de la red estatal de puertos de interés general, que ha registrado un retroceso medio del 1,3% en su tráfico total.

El crecimiento más destacado se ha producido en el tráfico de contenedores, que se ha disparado un 45,8%, frente a la caída del 0,3% de la media del sistema. Este resultado sitúa a PortCastelló como el segundo puerto que más crece en este tipo de tráfico entre los 46 puertos de titularidad estatal.

Asimismo, el puerto ha registrado avances significativos en el tráfico de mercancía general, con un aumento del 43,9%, y en el granel sólido, que sube un 9,1%, mientras que el resto de los puertos ha experimentado descensos del 4% y del 1,9%, respectivamente.

Para Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, estos datos confirman que el recinto es una herramienta logística eficiente y estratégica para los sectores productivos de su entorno. “Crecer a contracorriente en un escenario internacional complejo demuestra la resiliencia de la comunidad portuaria y la capacidad de Castellón para captar carga real y generar confianza”, ha destacado.

Además, Ibáñez subraya que “ser el segundo puerto de España con mayor incremento en contenedores refleja la apuesta por la agilidad y el servicio que define a PortCastelló como un nodo logístico de referencia en el Mediterráneo”.