seguridad vial

La Policía Local de Castellón activa una campaña especial contra el alcohol y las drogas al volante

La Policía Local intensificará la vigilancia los fines de semana y lanza en redes la campaña 'No vuelven', dirigida especialmente a los jóvenes

Onda Cero Castellón

Castellón |

control de drogas y alcohol
control de drogas y alcohol | AjuntCastelló

La Policía Local de Castellón ha puesto en marcha una campaña especial contra el consumo de alcohol y drogas al volante coincidiendo con el regreso de los castellonenses a la ciudad tras las vacaciones.

Los agentes reforzarán los controles durante los fines de semana, especialmente en zonas y horarios vinculados al ocio nocturno, con el objetivo de prevenir accidentes y conductas de riesgo.

La campaña se trasladará también a las redes sociales bajo el lema 'No vuelven', con carteles y tres vídeos protagonizados por policías, bomberos y sanitarios que explicarán las consecuencias de los siniestros relacionados con el alcohol y las drogas.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha insistido en que "alcohol y drogas son incompatibles" con la conducción y ha subrayado que el objetivo es prevenir antes que sancionar.

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