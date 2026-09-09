La Policía Local de Castellón activa una campaña especial contra el alcohol y las drogas al volante

La Policía Local de Castellón ha puesto en marcha una campaña especial contra el consumo de alcohol y drogas al volante coincidiendo con el regreso de los castellonenses a la ciudad tras las vacaciones.

Los agentes reforzarán los controles durante los fines de semana, especialmente en zonas y horarios vinculados al ocio nocturno, con el objetivo de prevenir accidentes y conductas de riesgo.

La campaña se trasladará también a las redes sociales bajo el lema 'No vuelven', con carteles y tres vídeos protagonizados por policías, bomberos y sanitarios que explicarán las consecuencias de los siniestros relacionados con el alcohol y las drogas.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha insistido en que "alcohol y drogas son incompatibles" con la conducción y ha subrayado que el objetivo es prevenir antes que sancionar.