Onda Cero Castellón premiada en los Premios Síndrome de Down Castellón en la categoría Compromiso Social

Onda Cero Castellón ha sido galardonada con el premio en la categoría de Compromiso Social en los Premios Síndrome de Down Castellón. Este reconocimiento destaca la labor de la emisora en la difusión, divulgación e inclusión de los usuarios de la Fundación.

El equipo de la emisora ha expresado su gratitud por este premio y ha manifestado su satisfacción por contar con la participación de la asociación en su programa “Más de Uno Castellón”, donde han compartido experiencias y proyectos. Asimismo, la emisora destacó la participación de la asociación en la gala de los Premios Onda Cero Castellón, en la que fueron protagonistas.

Premios Síndrome de Down Castellón | PEPE LORITE

Desde Onda Cero Castellón han querido agradecer a la Fundación Síndrome de Down Castellón por este reconocimiento y han felicitado a los demás premiados y nominados, subrayando la labor encomiable que todos ellos realizan en beneficio de la sociedad y la Fundación. Este premio refuerza el compromiso de la emisora con la inclusión y la difusión de las prácticas y méritos de los usuarios de Síndrome de Down Castellón.

IV Premios Síndrome de Down

La IV edición de los Premios Síndrome de Down Castellón ha dado a conocer a sus galardonados en una emotiva gala celebrada en el Moll de Costa. En torno a 200 personas asistieron al evento, que contó con la presencia de autoridades, representantes de Síndrome de Down Castellón, y una destacada participación del tejido empresarial local.

Estos premios reconocen la responsabilidad social de personas, empresas e instituciones de Castellón comprometidas con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Su colaboración ha sido fundamental para apoyar los objetivos de Síndrome de Down Castellón, centrados en crear una sociedad más inclusiva y en mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades, así como la de sus familias.

El lema de los premios, "Gracias por las Alas", sirvió como hilo conductor de la gala, simbolizando el apoyo esencial para alcanzar estos objetivos. La periodista castellonense Marta Fullera fue la encargada de conducir el evento. La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida de Carolina Ballester, presidenta de la Fundación Síndrome de Down Castellón, y Alberto Mateu, presidente de la Asociación de Síndrome de Down Castellón, quienes afirmaron: "Queremos celebrar los logros alcanzados y reconocer que, sin la colaboración de todas las personas y entidades presentes, no los habríamos conseguido."

Asimismo, destacaron que, aunque se han logrado importantes avances en la atención a la discapacidad intelectual, aún queda mucho por hacer para construir una sociedad verdaderamente inclusiva.

Premiados

Los Premios Síndrome de Down Castellón se dividieron en siete categorías:

• Premio a la Fidelidad: Fundació Caixa Castelló

• Premio a la Inclusión Laboral: Consum Cooperativa

• Premio Compromiso Social: Onda Cero Castellón

• Premio al Centro Educativo Inclusivo: CEIP Joan Bautista Porcar

• Premio a la Labor Voluntaria: M.ª Jesús Martín

• Mención Especial: Familia Granados Monlleó, por su apoyo a una familia

de una niña con síndrome de Down

• Premio Honorífico: José Nomdedeu, que ocupó los cargos de presidente

y vicepresidente tanto de la Asociación como de la Fundación Síndrome

de Down desde el año 1998 hasta el año 2010.