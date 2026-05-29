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La nueva ITV provisional de Onda inicia sus pruebas antes de su apertura

Sitval ultima la puesta en marcha de las instalaciones tras completar las verificaciones técnicas y organizativas

Onda Cero Castellón

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La nueva ITV provisional de Onda inicia sus pruebas antes de su apertura
La nueva ITV provisional de Onda inicia sus pruebas antes de su apertura | GVA

La Sociedad Valenciana de ITV (Sitval), dependiente de la Conselleria de Industria, ha iniciado las pruebas de funcionamiento de la nueva estación provisional de ITV de Onda, un paso previo a su apertura oficial.

Según ha informado la entidad, ya se han completado las principales actuaciones técnicas, organizativas y de revisión necesarias para garantizar la operatividad y seguridad de las instalaciones. Entre los trabajos realizados destacan la calibración y verificación de equipos de inspección como analizadores de gases, opacímetros y sonómetros, además de la configuración de dispositivos informáticos para el personal inspector.

También se han acondicionado los espacios auxiliares y reorganizado las zonas de trabajo para mejorar la movilidad y la eficiencia durante las inspecciones técnicas.

Desde la Conselleria de Industria han agradecido la implicación del personal técnico y de mantenimiento para acelerar al máximo la apertura de la estación, cuya puesta en marcha definitiva dependerá ahora de la auditoría previa del IVACE.

Todo el proceso se está desarrollando con carácter urgente para que la nueva ITV de Onda pueda entrar en funcionamiento “en el menor plazo posible”.

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