La Marjaleria de Castellón comienza a regularizar sus viviendas con las primeras licencias

La regularización de viviendas de la Marjaleria de Castellón ya ha comenzado con la concesión de las primeras licencias provisionales de segunda ocupación. Un total de 25 propietarios se han acogido ya al procedimiento municipal, dirigido a viviendas construidas antes del 20 de agosto de 2014 que cumplan los requisitos establecidos.

Las viviendas deben ser compatibles con el régimen urbanístico y reunir unas condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, además de disponer de acceso rodado, suministro de agua potable y un sistema de saneamiento autorizado. También deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas frente al riesgo de inundaciones.

El concejal de Desarrollo Urbanístico, Sergio Toledo, ha señalado que se trata de una "reivindicación de los vecinos de la Marjaleria que se arrastra desde hace muchos años" y ha animado a los propietarios que cumplan las condiciones a informarse y solicitar la licencia. El Ayuntamiento destaca que los primeros expedientes demuestran que el procedimiento permite avanzar en la regularización y dar mayor seguridad a las familias.