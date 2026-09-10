Lexus Castellón, entre los 16 mejores concesionarios de la marca en Europa

Lexus Castellón ha sido reconocido como uno de los mejores concesionarios de la marca en Europa en los Premios Kiwami 2026, que distinguen la excelencia en la gestión del negocio y, especialmente, en el servicio y la atención al cliente. Solo 16 centros han recibido este reconocimiento entre más de 300 concesionarios europeos, y dos de los premiados son españoles: Lexus Castellón y Lexus Zaragoza.

Los premios celebran este año su décima edición. La palabra japonesa Kiwami significa “excelencia sobresaliente” y el galardón pone también en valor el concepto Omotenashi, una filosofía de hospitalidad japonesa basada en anticiparse a las necesidades del cliente y ofrecer una atención especialmente cuidada.

Los representantes de los concesionarios premiados viajaron hasta Oxford, donde participaron del 31 de agosto al 2 de septiembre en un programa de actividades que culminó con la entrega de los galardones en el histórico Brasenose College de la Universidad de Oxford.

El reconocimiento sitúa así a Lexus Castellón entre los concesionarios más destacados de toda la red europea de la compañía y como uno de los dos únicos centros españoles premiados en esta edición.