José Manuel Camarero: “El máximo reto que tenemos actualmente es la sostenibilidad social del turismo”

José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, ha participado en el V Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón, celebrado bajo el lema “10 voces para construir el futuro del turismo sostenible en Castellón”. Durante la entrevista, ha abordado los principales retos del sector, las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética y la necesidad de que el desarrollo turístico repercuta también en la calidad de vida de la ciudadanía.

Camarero ha situado la sostenibilidad social entre las principales prioridades del turismo valenciano. “El máximo reto que tenemos actualmente es la sostenibilidad social”, ha afirmado, al defender un modelo turístico que resulte sostenible tanto para los territorios como para las personas que viven y trabajan en ellos.

21 millones de euros para mejorar la eficiencia energética

El secretario autonómico ha explicado que la Generalitat ha destinado 21 millones de euros procedentes de fondos europeos a mejorar la eficiencia energética del sector turístico de la Comunitat Valenciana. Según ha detallado, estas inversiones han permitido impulsar actuaciones como la instalación de placas solares y sistemas de ahorro energético en hoteles, apartamentos turísticos y empresas del sector.

A esta cantidad se suman, según ha indicado, 151 millones de euros para planes de sostenibilidad turística y otros cinco millones destinados a formación en la Comunitat Valenciana.

“Ha sido una oportunidad de oro en la Comunitat Valenciana para transformarnos”, ha señalado Camarero, quien ha destacado el papel de los fondos europeos para avanzar hacia un modelo turístico con un menor impacto en el consumo de recursos.

En cuanto a la provincia de Castellón, ha precisado que la ciudad ha recibido 2,5 millones de euros y el conjunto de la provincia, 48 millones de euros de los fondos destinados a los planes de sostenibilidad turística. Además, ha asegurado que la ejecución de estos recursos se sitúa “alrededor del 90%”.

El responsable autonómico ha subrayado que las medidas de eficiencia energética y ahorro de agua no benefician únicamente a quienes visitan el territorio. “El primero que beneficia es al ciudadano de la Comunitat Valenciana”, ha afirmado, insistiendo en la importancia de priorizar también a quienes residen en ella durante todo el año.

Un turismo que beneficie a la ciudadanía

Más allá de las medidas medioambientales, Camarero ha defendido que la población debe percibir los beneficios que genera la actividad turística. En este sentido, ha recordado que el turismo representa, según los datos aportados durante la entrevista, el 19% del PIB de la Comunitat Valenciana.

“Lo que tenemos que hacer es que nuestros ciudadanos lo vean”, ha explicado, al referirse a la contribución económica del sector y a su impacto en el conjunto de la sociedad.

Para el secretario autonómico, el reto consiste en gestionar el éxito turístico de los últimos años mediante planificación, liderazgo y colaboración entre las administraciones y el sector privado. “Hace falta inteligencia, hace falta liderazgo, hace falta gestión y hace falta colaboración público-pública y público-privada”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido la implicación de los residentes en la conservación del entorno y del patrimonio compartido. En su opinión, la sostenibilidad turística requiere la participación tanto de quienes trabajan en el sector como de quienes visitan los destinos y de la población local.

Llevar el turismo al interior y afrontar los retos climáticos

Durante la conversación, Camarero también ha destacado la importancia de extender las oportunidades que genera el turismo más allá de la costa, con especial atención a los municipios del interior. Entre los objetivos señalados, ha mencionado la lucha contra el despoblamiento y la necesidad de “traer vida a esos pueblos durante todo el año”.

La adaptación a los cambios climáticos ha sido otro de los asuntos abordados en la entrevista. El secretario autonómico ha aludido a iniciativas como los refugios climáticos y las fuentes de agua filtrada, que ha relacionado con la implicación del sector turístico en la respuesta a las nuevas necesidades.