Investigan a un vecino de Sant Jordi por abandono animal tras hallar a un perro en estado crítico

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Sant Jordi (Castellón) como presunto autor de un delito de abandono animal, tras localizarse un perro en estado extremadamente grave en una zona rural del municipio. La actuación se inició después de que una ciudadana encontrara al animal en condiciones críticas, y las primeras investigaciones apuntan a que habría sido abandonado días antes en la cuneta de una vía cercana.
El perro presentaba un estado muy deteriorado, con signos evidentes de abandono prolongado, incluyendo deshidratación severa, caquexia avanzada y una incapacidad total para mantenerse en pie. Ante la gravedad de la situación, fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, donde recibió atención especializada. Los profesionales confirmaron que su estado era consecuencia directa de la falta de cuidados básicos indispensables para su supervivencia.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) logró identificar al presunto responsable, contra el que se han instruido diligencias por un delito de abandono animal, ya remitidas a la autoridad judicial competente. La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas constituyen un delito penal y reitera su compromiso con la protección de los animales, instando a la ciudadanía a denunciar cualquier caso similar.