Incendio de Segorbe: el fuego avanza hacia la Sierra Calderona y ya afecta a 133 hectáreas.

El incendio de Segorbe-Gátova continúa activo y avanza hacia la Sierra Calderona tras calcinar ya 133 hectáreas en el término municipal de Segorbe. El fuego presenta tres puntos especialmente preocupantes: el barranco que conduce hacia el Pico del Águila, de muy difícil acceso; los riscos altos situados entre Gátova y Segorbe, donde resulta imposible la entrada de medios terrestres; y la cola del incendio orientada hacia Segorbe, donde existe riesgo de que se produzcan reproducciones.

Desde primera hora de la mañana, un total de 17 medios aéreos y 30 terrestres trabajan en las labores de extinción. En las zonas de más difícil acceso se desplegarán varias brigadas helitransportadas para tratar de contener las llamas. Mientras tanto, Emergencias mantiene vigilada la evolución del incendio y, por el momento, descarta la necesidad de evacuar el núcleo urbano de Gátova, protegido por bancales que pueden actuar como cortafuegos e impedir el avance del fuego hacia la población.

El incendio se inició anoche en una zona del término de Gátova con un acceso terrestre muy complicado y una vegetación especialmente seca. A esta hora, el perímetro continúa activo y el fuego todavía no ha podido darse por controlado. La previsión es que los medios de extinción continúen trabajando durante toda la jornada, sin descartar que puedan producirse nuevos avances o reproducciones en cualquiera de los frentes.