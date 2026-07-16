La Guardia Civil investiga una estafa a un vendedor de una plataforma de compraventa

La Guardia Civil investiga una presunta estafa sufrida por una persona residente en la provincia de Castellón cuando intentaba vender un electrodoméstico a través de una conocida plataforma de compraventa de segunda mano.

Según ha informado este jueves el instituto armado en un comunicado, la investigación se inició después de que la víctima presentara una denuncia a través de la sede electrónica de la Guardia Civil al considerar que había sido engañada durante el proceso de venta.

Según el comunicado, tras publicar el anuncio, la víctima fue contactada por una supuesta compradora con un perfil que aparentaba ser fiable. Después de intercambiar varios mensajes en la plataforma, esta persona le propuso continuar la conversación a través de una aplicación de mensajería y le aseguró que efectuaría el pago mediante el sistema de la propia plataforma.

Poco después, la víctima recibió un mensaje SMS con un enlace que, aparentemente, servía para completar la venta. Al acceder a él, introdujo sus datos bancarios porque creyó que era un paso necesario para recibir el dinero de la operación.

A continuación, recibió la llamada de una persona que dijo encargarse de verificar el pago y que le indicó que existían problemas técnicos. Según la Guardia Civil, mientras hablaba por teléfono, los estafadores mantuvieron el contacto con la víctima mediante llamadas, mensajes SMS y aplicaciones de mensajería para convencerla de que seguía el procedimiento habitual de la plataforma.

Siempre según el comunicado, con distintos pretextos relacionados con la validación de la cuenta y la recepción del supuesto pago, consiguieron que la víctima realizara varias operaciones bancarias. El engaño quedó al descubierto cuando comprobó que la venta nunca se había realizado y que la supuesta compradora había dejado de responder.

La Guardia Civil señala que los presuntos autores emplearon técnicas de ingeniería social, es decir, recurrieron al engaño y a la suplantación de identidad para ganarse la confianza de la víctima y lograr que realizara las operaciones bancarias.

La investigación fue asumida por el Equipo @ de la CiberComandancia de la Guardia Civil, que analizó las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores y siguió el rastro del dinero defraudado. Según el instituto armado, las pesquisas sitúan a los posibles autores en Arcos de la Frontera (Cádiz) y Granada.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial de Arcos de la Frontera para la continuación del procedimiento.