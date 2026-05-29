La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de marihuana en Benicarló y Torreblanca

La Guardia Civil de Castellón ha desmantelado dos plantaciones indoor de marihuana en las localidades de Benicarló y Torreblanca, en el marco de dos operaciones contra el tráfico de drogas y el fraude eléctrico. En total, los agentes han intervenido más de 1.300 plantas de cannabis y han detenido a dos personas.

La primera actuación tuvo lugar en una nave industrial de Benicarló, donde los agentes localizaron 494 plantas de marihuana, además de sistemas de ventilación, iluminación y videovigilancia utilizados para el mantenimiento de la plantación. Un hombre de 44 años fue detenido por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La segunda operación se desarrolló en un chalet de Torreblanca, donde la Guardia Civil descubrió un sofisticado centro de producción con 867 plantas de marihuana en avanzado estado de floración. Durante el registro también fue hallada un arma corta de fuego con cargador municionado. Un joven de 29 años fue detenido como presunto autor de delitos contra la salud pública, fraude eléctrico y tenencia ilícita de armas.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional del detenido en Torreblanca.