El Gobierno inicia la estabilización de las playas de Moncofa para frenar la erosión

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado este jueves los trabajos de estabilización del tramo costero entre el río Belcaire y l’Estanyol, ejecutados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para proteger la costa frente a la erosión y el cambio climático.

La actuación, adjudicada por 7,87 millones de euros y financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permitirá ampliar las playas entre 30 y 50 metros y recuperar gran parte de la línea histórica afectada por el retroceso del litoral.

El proyecto afecta a las playas de Belcaire (Tamarit), Beniesma (La Torre) y l’Estanyol, e incluye la aportación de 156.800 m³ de grava y cantos rodados, así como la construcción de nuevos espigones. Las obras tienen un plazo de ejecución de once meses y han sido adjudicadas a la UTE Estabilización Moncofa (Ferrovial – Pavasal).

La Estrategia para la Protección de la Costa Sur de Castellón, en la que se enmarca esta actuación, complementa el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española y busca soluciones frente a la erosión y la adaptación al cambio climático en el litoral entre los puertos de Castellón y Sagunto.