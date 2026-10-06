Enagás culmina el sellado definitivo de los 13 pozos del almacenamiento Castor

Enagás ha finalizado el sellado definitivo de los 13 pozos del almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs. Los trabajos han incluido la colocación de tres tapones en cada pozo para garantizar su aislamiento permanente y se han ejecutado con una plataforma marina flotante, siguiendo los requisitos técnicos, ambientales y de seguridad establecidos por la normativa.

Durante las operaciones también se han cortado los revestimientos de los pozos a más de tres metros por debajo del lecho marino. De esta forma, se han eliminado las tuberías que sobresalían del fondo y se ha dejado el terreno completamente despejado. El sellado ha contado con la supervisión y aprobación de una tercera parte independiente y el coste estimado de los trabajos asciende a 241 millones de euros, a la espera de las certificaciones finales.

Con esta actuación se completa una de las principales etapas del proceso iniciado tras la hibernación técnica del almacenamiento. El siguiente paso será abordar el desmantelamiento de las instalaciones de superficie, tanto la plataforma marina como las instalaciones terrestres situadas en Vinaròs, que están conectadas mediante un gasoducto de más de 30 kilómetros de longitud.

El proyecto Castor cuenta con 13 pozos submarinos: ocho de producción, cuatro de monitorización y uno de reinyección de fluidos. La instalación marina se encuentra a 21,6 kilómetros de la costa y está conectada con la planta terrestre de Vinaròs. Enagás ha señalado que el sellado definitivo permitirá mantener los pozos aislados de forma permanente y conforme a los estándares internacionales de abandono de instalaciones offshore.