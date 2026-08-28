La Diputación lleva el Cine de Verano a 52 municipios de menos de 300 habitantes

La Diputación de Castellón lleva este verano el programa Cine de Verano a 52 municipios de menos de 300 habitantes de la provincia. La iniciativa transforma plazas, parques y otros espacios públicos en salas de cine al aire libre con el objetivo de ampliar la oferta cultural y dinamizar la actividad de los pequeños municipios.

La programación incluye cinco películas aptas para todos los públicos y de diferentes géneros: Cómo entrenar a tu dragón, Lilo y Stitch, Flow. Un mundo que salvar, Los aitas y Del Revés 2. Las proyecciones buscan ofrecer una alternativa de ocio para vecinos y visitantes y convertir las noches de verano en espacios de encuentro entre personas de diferentes edades.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que el programa permite "disfrutar del mejor cine sin salir de sus municipios" y ha defendido que estas actividades también contribuyen a dinamizar el tejido económico y social de los pueblos. Clausell ha compartido una de las sesiones con los vecinos de La Torre d’en Doménec y ha señalado que el cine de verano "convierte nuestras plazas en espacios de encuentro para vecinos de todas las edades".