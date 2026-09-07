La Diputación de Castellón llevará al pleno una moción de apoyo y solidaridad con Ceuta

La Diputación de Castellón llevará al pleno ordinario del próximo 22 de septiembre una moción en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para reclamar al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los acontecimientos que está viviendo la Ciudad Autónoma. La iniciativa pretende trasladar el apoyo y la solidaridad de la institución provincial a los ceutíes y a sus instituciones.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado, ha señalado que la moción busca expresar el compromiso con la seguridad, la convivencia, los derechos y las libertades de los ciudadanos de Ceuta. Folgado ha defendido que Ceuta y Melilla “son parte inseparable de la Nación española” y ha reclamado al Ejecutivo central que ejerza plenamente sus responsabilidades y actúe con la firmeza que requiere, a su juicio, una cuestión de Estado.

La propuesta también plantea que el Gobierno mantenga en Ceuta todos los recursos y medios del Estado que sean necesarios hasta recuperar plenamente la normalidad, la seguridad y el orden público, así como el ejercicio de los derechos fundamentales. El texto incluye además un reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y los empleados públicos que están interviniendo en la Ciudad Autónoma.