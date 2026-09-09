La Diputación de Castellón destina 190.000 euros a Cáritas para atender a personas sin hogar

La Diputación de Castellón ha renovado su convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, al que destinará 190.000 euros durante 2026 para mejorar la atención a personas sin hogar o en situación de grave exclusión social.

La ayuda permitirá financiar servicios de acogida, alojamiento temporal, manutención, higiene, atención social y acompañamiento integral en la provincia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado la labor de la entidad y ha asegurado que “Cáritas es un ejemplo de compromiso, solidaridad y entrega con las personas que más lo necesitan”.

Barrachina ha reafirmado además el compromiso de la institución provincial con las personas más vulnerables: “Desde la Diputación de Castellón siempre vamos a estar al lado de esa labor callada y entregada de quienes dedican su tiempo y su trabajo a favor de los demás”.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha explicado que el convenio permitirá garantizar recursos y servicios esenciales a las personas en situación de vulnerabilidad. “También respaldamos el trabajo que Cáritas desarrolla cada día para acompañarles”, ha señalado.

La Diputación también ha puesto en valor el trabajo de los voluntarios de Cáritas, cuya implicación considera “imprescindible” para llegar a quienes más apoyo necesitan.

Torlà ha insistido en que la colaboración con Cáritas continuará para “mejorar la atención a las personas más vulnerables de Castellón” y dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.