Diputación y Ayuntamiento de Castellón trasladan al Consell sus proyectos estratégicos

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, han mantenido este lunes sendas reuniones con el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Presidencia, José Luis Díez, en una jornada centrada en la coordinación institucional y en el impulso de proyectos estratégicos tanto para la provincia como para la capital de la Plana.

En el Palacio Provincial, Barrachina ha presentado al conseller el plan estratégico Futur Província, una hoja de ruta orientada a atraer inversiones y a reforzar el tejido económico y social de Castellón. Según ha señalado la presidenta de la Diputación, se trata de “consolidar un modelo de crecimiento sostenible para que esta provincia siga creciendo y con ella todos los castellonenses”, destacando la necesidad de crear sinergias, coordinar esfuerzos y avanzar en la colaboración público-privada. En este sentido, ha subrayado que “todos debemos actuar y ser partícipes con el fin de reforzar la competitividad del territorio, atraer inversiones y consolidar un modelo de crecimiento sostenible”.

Durante el encuentro se ha abordado el contenido del documento de Futur Província, que analiza los sectores económicos estratégicos de la provincia y plantea palancas transversales para maximizar el impacto económico. Además, ambas partes han tratado otras cuestiones como un futuro plan de inversiones en infraestructuras deportivas, las actuaciones en materia hídrica, la reforma del santuario de Sant Joan de Penyagolosa y el desarrollo de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC) del Aeropuerto de Castellón.

En relación con el agua, se ha repasado el estado de las actuaciones para garantizar el suministro en varios municipios del interior. Barrachina ha destacado “el compromiso y la rapidez” con la que Diputación y Generalitat están trabajando y ha asegurado que se seguirá reivindicando apoyo económico para garantizar “un bien tan vital como es el agua”. Sobre Sant Joan de Penyagolosa, la presidenta provincial ha puesto en valor la importancia patrimonial y turística del enclave y los trabajos en marcha para su rehabilitación y futura hospedería.

Paralelamente, el conseller de Presidencia ha visitado el Ayuntamiento de Castellón, donde ha sido recibido por la alcaldesa Begoña Carrasco en su primer encuentro institucional en la ciudad. En la reunión, en la que también han participado el primer teniente de alcalde, Sergio Toledo, y la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, se ha realizado un repaso al estado de diversos proyectos compartidos entre ambas administraciones.

Carrasco ha explicado que el encuentro ha servido para revisar iniciativas como el nuevo Hospital General, la Ronda Oeste, los edificios de Borrull y Correos, el nuevo Conservatorio, el IES Crémor, el Hub Tecnológico del Grau y las actuaciones previstas en el TRAM. La alcaldesa ha señalado que estos proyectos “se han ido desbloqueando” y ha agradecido la visita del conseller, afirmando que han podido trasladarle “las principales demandas de la ciudad, encontrando una total colaboración por parte de la Generalitat”.

La alcaldesa ha enmarcado la reunión como una muestra del compromiso del Consell con Castellón y ha defendido la importancia de la colaboración interinstitucional para que avancen inversiones consideradas clave para la ciudad. En la misma línea, ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá apostando por el trabajo conjunto con la Generalitat “para que Castellón y los castellonenses sigan contando con los proyectos que merecen”.