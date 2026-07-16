Detenidos por estafar 1.500 euros con datos de una tarjeta ajena para reservar hoteles

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años y a una mujer de 20 como presuntos autores de una estafa por valor de unos 1.500 euros tras utilizar supuestamente los datos de una tarjeta bancaria ajena para realizar reservas en varios establecimientos hoteleros de Peñíscola (Castellón).

Según ha informado este jueves el instituto armado, la investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de un posible uso fraudulento de una tarjeta de crédito, detectado tras varios cargos no autorizados relacionados con reservas efectuadas en distintos alojamientos turísticos de la localidad.

Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, las primeras gestiones permitieron localizar a los presuntos responsables, que en ese momento se encontraban alojados en uno de los hoteles en los que también se había utilizado la misma tarjeta para formalizar una reserva.

Durante la actuación, los agentes comprobaron que, además de los establecimientos inicialmente afectados, existían otras reservas vinculadas al mismo método de pago. Entre ellas figuraba un alojamiento turístico del que los implicados abandonaron las instalaciones antes de la fecha prevista sin comunicar su salida, así como otra reserva realizada en un segundo hotel de la localidad.

La investigación permitió determinar, según la Guardia Civil, que la tarjeta había sido utilizada sin el conocimiento ni la autorización de su titular, quien la conservaba en su poder y ya había procedido a bloquearla tras detectar los cargos irregulares.

Tras recopilar la información, los agentes procedieron a la detención de ambas personas como presuntas autoras de un delito de estafa.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente de Vinaròs.