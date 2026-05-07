Desmantelada una plantación de marihuana con más de 700 plantas en Almazora

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por su presunta implicación en una organización dedicada al cultivo de marihuana en Almazora. La operación, denominada “Impasses”, ha permitido desmantelar dos plantaciones indoor con más de 700 plantas y abundante material para su producción.

La investigación comenzó tras detectarse indicios de una plantación en una vivienda de Almazora. En el primer registro, realizado el pasado 4 de mayo, los agentes localizaron 663 plantas de marihuana en fase de floración, además de sistemas de iluminación, ventilación y riego. También descubrieron una conexión ilegal a la red eléctrica. Posteriormente, en un segundo inmueble situado en Castellón de la Plana, se hallaron restos de otra plantación, 40 plantas en proceso de secado y 4.750 euros en efectivo.

Los detenidos están acusados de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Tras pasar a disposición judicial, dos de ellos han ingresado en prisión. Además, durante la operación, la Guardia Civil interpuso denuncias por infracciones relacionadas con ganadería y bienestar animal, al localizar varios perros sin microchip y otras irregularidades en la parcela inspeccionada.