Desarticulado en Burriana un punto de venta de cocaína encubierto en un establecimiento hostelero

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de cocaína que operaba bajo la apariencia de un establecimiento hostelero en la localidad de Burriana. La actuación se saldó con la detención de cinco personas,cuatro hombres y una mujer de entre 20 y 50 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, según ha informado la Comandancia de Castellón este 19 de febrero de 2026.

Los hechos se remontan al pasado 5 de febrero, cuando los agentes realizaron una inspección y registro del local ante los indicios de que su actividad principal podría estar relacionada con la venta de droga. Durante la intervención comprobaron que no existía actividad hostelera real y que los distintos espacios estaban destinados presuntamente a la preparación y distribución de dosis de cocaína. En la cocina no había alimentos y en el microondas se localizaron bolsas, alambres de color verde y una báscula de precisión con restos de polvo blanco.

En la caja registradora se intervinieron numerosas dosis de medio gramo y más cantidades ocultas en diferentes puntos de la barra. En total, se aprehendieron 36 dosis preparadas para la venta y 1.180 euros en efectivo. La investigación permitió destapar un grupo criminal de carácter familiar, con funciones diferenciadas: una pareja se encargaba de introducir la sustancia y recoger el dinero, mientras una tercera persona coordinaba la venta directa y a vendedores itinerantes para evitar sospechas vecinales.