El Consorcio Provincial de Aguas inicia la incorporación de 23 nuevos municipios

El Consorcio Provincial de Aguas de Castellón ha iniciado la tramitación para incorporar 23 nuevos municipios, que se sumarán a las 24 localidades que ya forman parte de esta entidad impulsada por la Diputación y la Generalitat Valenciana.

El pleno del Consorcio, presidido por Marta Barrachina, ha aprobado el inicio del expediente de adhesión de l'Alcora, Argelita, Arañuel, Ares del Maestrat, Barracas, Benassal, Canet lo Roig, Catí, Cervera del Maestre, Cirat, Cortes de Arenoso, Chóvar, Higueras, la Jana, Jérica, Pavías, Rossell, la Serratella, Sierra Engarcerán, Traiguera, Vallat, Villafranca del Cid y Xert. La presidenta de la Diputación ha destacado que este interés "demuestra que el Consorcio es una herramienta estratégica para planificar y garantizar el abastecimiento de agua con una visión a largo plazo".

Durante la sesión también se ha aprobado inicialmente la ordenanza fiscal que regulará la tasa por el servicio de abastecimiento de agua en alta, además de avanzar en la adquisición de terrenos para una planta de tratamiento en Pedrizas y dar cuenta de las actuaciones de emergencia realizadas en el pozo Meanes para garantizar el suministro de agua.