La Conselleria de Sanidad visita los terrenos del nuevo Hospital General de Castellón

La Conselleria de Sanidad ha realizado una visita técnica a los terrenos que acogerán el nuevo Hospital General de Castellón, dentro del proceso de redacción del proyecto y dirección de obra.

Un equipo técnico de la Dirección General de Gestión Económica e Infraestructuras, encabezado por la subdirectora general de Infraestructuras, Juana Belmar, junto al gerente del Departamento de Salud de Castellón, Raúl Ferrando, y responsables de la empresa adjudicataria, inspeccionó las parcelas y sus lindes con el hospital actual.

Actualmente, una de las parcelas se encuentra en proceso de expropiación, cuya adquisición total se prevé completar en el primer semestre del próximo año.

Tras la visita, se celebró una reunión de coordinación con el Ayuntamiento de Castellón para abordar aspectos técnicos previos al proyecto de obra y especificaciones constructivas.

La Conselleria adjudicó la dirección de obra y la redacción del proyecto a finales de octubre. En estos momentos, se están realizando trabajos de desbroce y estudios geotécnicos como preparación para la construcción del futuro complejo hospitalario.

Paralelamente, los distintos servicios y unidades asistenciales del Hospital General de Castellón trabajan con la empresa adjudicataria para definir las necesidades clínicas recogidas en el Plan Funcional, que permitirán cerrar el diseño arquitectónico final del centro.