Cerca de 100.000 personas han visitado Escala a Castelló con un impacto económico de 2,8 millones de euros

Tras cuatro días intensos de Escala a Castellón se hace balance de la novena edición del evento, que esta edición destacó por ser la más internacional de las celebradas hasta la fecha y se vuelve a posicionar como uno de los eventos más importantes que ofrece Castellón, con el objetivo de desestacionalizar el turismo, consiguiendo en la presente edición casi las 100.000 visitas.

El jefe de Seguridad de la Autoridad Portuaria de Castellón, Luis Oria, ha subrayado que la normalidad ha sido la nota dominante durante las jornadas del evento náutico en el paseo Buenavista del Grao de Castellón, con la presencia este año de 11 embarcaciones.