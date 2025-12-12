El CECOVA defiende la necesidad de una formación específica para sanitarios en festejos taurinos

El delegado por el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de la Comunitat Valenciana (CECOVA) para la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos Tradicionales, Luis Garnes, ha defendido la necesidad de una formación específica para el personal sanitario que presta asistencia en los bous al carrer. Así lo ha manifestado el también vocal II del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) en la reunión mantenida entre los diferentes colectivos implicados en estos festejos y la Conselleria de Emergencias e Interior.

Uno de los temas más relevantes abordados durante este encuentro ha sido el seguimiento del proceso administrativo que está llevando el nuevo Reglamento de Festejos Taurinos para su aprobación. Luis Garnes ha manifestado que, en anteriores reuniones, “se había alcanzado un consenso entre los diferentes colectivos sanitarios sobre el requisito de contar con un mínimo de formación especializada para poder trabajar en el ámbito taurino”.

No obstante, esta exigencia no quedará recogida finalmente en el Reglamento. Desde la Conselleria de Emergencias e Interior, han respondido que dicha formación se considerará aconsejable, pero no obligatoria porque esto limitaría el número de profesionales disponibles para cubrir la asistencia en dichos festejos.

Garnes, en representación de Francisco Pareja (responsable de Festejos Taurinos del CECOVA) ha señalado que ya existe un grupo considerable de enfermeros y enfermeras que cuentan con dicha formación: “Desde el COECS, se viene ofreciendo desde 2005 el Curso de Enfermería y Festejos Taurinos.

En este programa formativo se ofrecen conocimientos y técnicas específicos que consideramos imprescindibles para los profesionales que trabajan en este ámbito”.

El delegado del CECOVA ha manifestado su sorpresa ante la desestimación de esta alegación al borrador del Reglamento. No obstante, ha celebrado que sí se hayan contemplado las modificaciones referentes a las dotaciones de material de las ambulancias. También es destacable la propuesta aportada por la Conselleria de Sanitat de disponer de un desfibrilador externo automático (DEA) en la celebración de los festejos taurinos. El colectivo enfermero queda a la espera de conocer la versión definitiva del Reglamento que regirá la celebración de los bous al carrer.